Delapan WK Terminasi akan Teken Kontrak Akhir Pekan Ini

Jakarta: Penandatanganan kontrak kerja sama delapan wilayah kerja (WK) migas yang habis kontraknya atau terminasi di 2018, direncanakan akan dilakukan pada Jumat 21 April 2017.



"Mudah-mudahan paling telat Jumat ini kita teken lah," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto seperti dikutip dalam laman Ditjen Migas, Rabu, 18 April 2018.

Kontrak kerja sama yang akan ditandatangani, menurut Djoko, akan menggunakan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) gross split dengan pengelola PT Pertamina (Persero).



Djoko sebelumnya memaparkan potensi investasi dari komitmen pasti tiga tahun pertama dari delapan WK tersebut sebesar USD556,45 juta dan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bonus tandatangan sebesar USD35,5 juta. Term and condition delapan WK terminasi tersebut telah diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan.



Adapun dari delapan WK yang akan ditandatangani kontraknya di antaranya adalah WK Tuban dengan kontraktor PT Pertamina Hulu Energy Tuban East Java dan Petrochina International Java Ltd. Komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar USD42,25 juta, terdiri dari studi GGRP eksplorasi, studi GGRP eksploitasi, well service, facility maintenance, seismik 3D, pemboran eksplorasi, pemboran eksploitasi, serta bonus tanda tangan USD5 juta.



Kemudian WK Ogan Komering dengan kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering dan Jadestone Energy (Ogan Komering Ltd). Komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar USD23,3 juta, terdiri dari studi GGRP eksplorasi, studi GGRP eksploitasi, re-entry and perforation, studi EOR, well service, facility maintenance, infill well drilling, appraisal well, dan pemboran eksplorasi. Bonus tanda tangan USD5 juta.



Selanjutnya WK Sanga-sanga dengan kontraktor PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PT Karunia Utama Perdana dan OPICOIL HOUSTON Inc. Komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar USD237 juta, terdiri dari G&G, advance 3D seismic reprocessing, pemboran eksplorasi, pemboran eksploitasi dan bonus tanda tangan USD10 juta.



Lalu ada WK Southeast Sumatera dengan kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera dan GHJ SES Indonesia. Komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar USD130 juta, terdiri dari GGRP/flow unit study, studi EOR, water injection conversion, workover, seismik 3 D/4D, infill drilling, field reactivation, dan EOR pilot. Bonus tanda tangan USD10 juta.



Berikutnya ada WK North Sumatera Offshore dengan kontraktor PT Pertamina Hulu Energy NSO. Komitmen pasti tiga tahun pertama WK ini adalah USD18,5 juta, terdiri dari studi GGRP eksplorasi, seismik 2D, studi GGRP dan pemboran eksplorasi dan bonus tanda tangan USD1,5 juta.



Selain itu WK East Kalimantan dan Attaka, kontraktor PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar USD79,3 juta, terdiri dari studi eksplorasi, pemboran eksploitasi, workover well services, studi GGRP, dan pemboran eksplorasi. Sementara untuk bonus tanda tangan sebesar USD1 juta.



Terakhir, WK Tengah yaitu amandemen WK Mahakam dan penggabungan WK Tengah. Kontraktor PT Pertamina Hulu Mahakam. Komitmen tiga tahun pertama sebesar USD26,1 juta, terdiri dari studi GGR regional, reprocessing seismik 3D, studi GGR lanjutan, dan pemboran eksplorasi. Bonus tanda tangan USD1 juta.





