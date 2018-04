Indef: Alasan Pencopotan Dirut Pertamina Harus Dijelaskan

Jakarta: Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta Kementerian BUMN menjelaskan lebih transparan alasan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik dari jabatannya, agar tidak menyebabkan multitafsir di masyarakat dan investor.



"Pemegang saham harus menyebutkan alasan penggantian Dirut Pertamina. Bagaimana cara mengelola BUMN, bagaimana pemberhentian dan pengangkatan semua ada aturannya," kata dia di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 24 April 2018.

Menurut Enny, Pertamina adalah perusahaan milik negara. "Sepanjang pergerakannya untuk kepentingan rakyat, kenapa diganti. Kalau pun diganti harus ada alasannya, Elia gagal atau tidak. Semakin maju atau tidak," ujarnya.



Ia menjelaskan, terkait BBM pemerintah betul memiliki wewenang menetapkan harganya, tapi untuk pelaksanaannya, Pertamina juga berhak memberi perhitungan mengenai harga BBM untuk masyarakat.



Padahal, di bawah kepemimpinan Elia, Pertamina memenuhi target program BBM Satu Harga di 54 titik. Atas keberhasilan itu, Pertamina bahkan mendapat ucapan selamat dari Presiden Jokowi pada Desember 2017.



"Penjelasan yang transparan dari pemegang saham tentu akan menghilangkan keraguan investor, sehingga diharapkan bisa menciptakan iklim kondusif," ujarnya.



Sama halnya dengan kasus tumpahan minyak di Balikpapan beberapa pekan lalu, menurut Enny, penanganannya juga belum tentu harus berbuntut pada dicopotnya Elia Massa Manik. Karena seharusnya tetap menunggu hasil investigasi pihak terkait.



"Pergantian dirut BUMN itu wajar. Tapi harus ada penjelasan objektif. Kalaupun diganti harus membawa BUMN lebih baik. Ini tidak boleh mengorbankan kepentingan negara," tambah dia.



Sebelumnya, pada Jumat, 2o April 2018, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, resmi mengumumkan pemberhentian Elia Massa Manik sebagai orang nomor satu di Pertamina.



Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Nikce Widyawati ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina.









(AHL)