Laku Lima, Investasi Wilayah Kerja Migas Diklaim Kian Menarik

Jakarta: Pemerintah baru saja menutup lelang wilayah kerja (WK) migas 2017 dengan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) gross split pada pukul 14.30 WIB. Adapun dari lima belas WK migas, hanya lima WK diminati investor.



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan lima WK migas yang laku tersebut adalah WK migas konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung.

"Kalau melihat statistiknya 70 persen dari WK penawaran langsung diambil oleh investor. Lima dari tujuh blok," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, 29 Desember 2017.



Adapun WK migas yang laku tersebut itu adalah WK Andaman I dengan peserta lelang Mubadala Petroleum Ltd, WK Andaman II dengan peserta lelang Repsol Exploration SA, PT Energi Mega Persada Tbk, dan Konsorsium Premier Oil Far East Ltd, Mubadala Petroleum Ltd dan Kris Energy. Kemudian, WK Merak-Lampung dengan peserta lelang PT Tansri Madjid Energy, WK Pekawai dan WK West Yamdena oleh PT Saka Energi Indonesia.



Arcandra melanjutkan jika dibandingkan dengan 2015 dan 2016, di mana lelang WK migas tidak ada yang laku, lelang WK migas tahun ini menunjukkan kemajuan iklim investasi. Ia juga mengklaim bahwa iklim investasi hulu migas semakin membaik.



"Jadi kalau dikatakan blok migas dengan skema gross split kurang diminati investor buktinya hari ini Alhamdulillah lima blok dari tujuh blok diambil. Investor atau kontraktor yang mengambil sebagian besar adalah internasional kontraktor," ungkap dia.



Namun, di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menambahkan bahwa ada tiga WK migas konvensional yang juga ditawarkan melalui lelang reguler namun tidak diminati investor karena data WK migas yang disajikan pemerintah belum lengkap dan sempurna.



"Kalau yang tiga (WK Konvensional lelang reguler) mungkin datanya kurang lengkap dan belum sempurna," kata Ego.



Sedangkan, untuk lima WK Migas non konvensional‎ hanya dua WK yang diakses oleh calon peserta lelang. Dua WK tersebut adalah MNK Jambi I dan MNK Jambi II. Namun calon peserta lelang tidak menyerahkan dokumen lelang kembali. Dalam kata lain, pada investor masih kurang tertarik dengan WK migas nonkonvensional yang ditawarkan pemerintah.



Seperti diketahui tahun ini terdapat 15 WK migas, sebanyak 10 WK migas konvensional memiliki potensi cadangan minyak sekitar 830 juta barel dan gas 22 triliun kaki kubik. Sementara lima blok migas nonkonvensional memiliki potensi sekitar 640 juta barel dan gas 17 triliun kaki kubik.









