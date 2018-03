Kadin Berharap Penetapan DMO oleh Pemerintah tak Ganggu Iklim Investasi

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga batu bara acuan untuk pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) tidak menganggu iklim investasi. Pasalnya aturan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi investor yang akan menanamkan modal.



Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pelaku usaha berharap harga yang ditetapkan pemerintah bisa mencapai USD80 per ton, sementara PT Perusaahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN lebih suka harga USD60 per ton. Menurut dia, harga sebesar USD75 per ton masih dalam kondisi yang wajar.

"Karena ada DMO di mana 25 persen harus jual ke lokal. Buat kita ini kan kepentingan PLN. Tapi ada perusahaan BUMN batu bara yang supply-nya 70 persen. Jangan sampai valuasi saham PTBA turun," kata dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Maret 2018.



Dirinya menambahkan, kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga batu bara jangan sampai mempengaruhi investor. Apalagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA merupakan perusahaan publik yang harus dijamin keberlangsungan usahanya.



"Jangan sampai kebijakan ini mempengaruhi publik, itu bisa sebabkan valuasi saham bisa turun, karena itu Tbk. Jadi dalam hal ini pemerintah harus berhati-hati dalam tentukan kebijakan ini," jelas dia.



Lebih lanjut, Rosan berharap iklim investasi di Indonesia bisa tetap terjaga dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Di sisi lain, Indonesia telah menempati posisi ke-2 sebagai negara terbaik untuk berinvestasi.



"Begitu masuk ke ranah publik pemiliknya bukan hanya lokal, ada asing juga. Jangan sampai mempengaruhi iklim investasi di Indonesia yang sudah baik. Apalagi kita sudah nomor dua terbaik setelah Filipina," pungkasnya.







