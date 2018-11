Ratusan Lapangan Minyak Milik Pertamina Sudah Uzur

Jakarta: Sedikitnya 300 lapangan minyak dan gas dikelola oleh anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina EP. Dari jumlah itu, 90 persen masuk dalam kategori tua atau sudah berumur lebih dari 40 tahun.



Presiden Director PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengungkapkan lapangan-lapangan migas yang sudah uzur tersebut masih bisa berproduksi. Namun optimalisasinya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dari lapangan baru.

"Kita punya 300 lapangan migas tapi 90 persen itu lapangan tua. Umurnya lebih dari 40 tahun. Tapi kita tetap bisa produksi," katanya dalam seminar Dunia Energi di The Club Jakarta Theater, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.



Menurut Nanang, biaya yang tinggi dikarenakan Pertamina harus memperbaiki fasilitas atau menggunakan teknologi baru agar lapangan tua tersebut dapat beroperasi maksimal. Saat ini, tulang punggu produksi Pertamina berada di Sumatera Selatan dan Jawa Barat.



"Bagaimana kita melakukan upaya peningkatan produksi Pertamina EP. POD Disc baru, lapangan lama tapi bisa potensial untuk bisa workover," ujar Nanang.



Namun demikian, PT Pertamina EP masih dapat meningkatkan produksi dengan menggenjot eksplorasi di lapangan Sukowati. Hal ini diyakini mampu menambal penurunan produksi sebesar 2,5 persen pada 2017.



"Ini Upaya dari sisi kita nahan decline rate. Artinya 2018 ini ada turning point trend menurun sekarang kita ramp up angkat kembali. Harapannya ini dari lapangan-lapangan baru development baru aset kelola baru dari Sukowati," pungkasnya.



Adapun produksi minyak di lapangan Sukowati telah menembus angka 10 ribu barrels of oil per day (BOPD). Rata-rata produksi di lapangan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur itu rata-rata sekitar 6.800 BOPD. Sebelum beralih ke PT Pertamina EP, lapangan ini dioperatori Join Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB PPEJ).





