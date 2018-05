Petrogas Teken Dua Perjanjian Jual Beli Gas

Jakarta: Petrogas (Basin) Ltd akan menandatangani dua kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dalam Konvensi dan Pameran ke-42 Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/ IPA) 2018. Diharapkan kesepakatan ini nantinya memberi efek positif terhadap aktivitas bisnis di masa mendatang.



PJBG pertama dilakukan oleh Petrogas (Basin) Ltd dengan PT Pertamina (Persero). Sementara PJBG yang kedua akan ditandangani dengan PT Pertamina EP. Kedua kesepakatan perjanjian ini akan ditandatangani oleh General Manager Petrogas (Basin) Ltd Syafri Syafar dengan para pembelinya tersebut.

PJBG dengan PT Pertamina (Persero) memiliki jangka waktu dari 2018-2020 dan berisikan kesepakatan atas pasokan gas maksimal sebesar 0,5 MMSCFD yang disuplai untuk menunjang operasi Kilang Pertamina RU VII – Kasim, di Kabupaten Sorong, Papua Barat.



Sedangkan perjanjian dengan PT Pertamina EP memiliki jangka waktu dari 2018-2020 yang berisikan kesepakatan atas pasokan gas maksimal sebesar 0,5 MMSCFD yang disuplai untuk menunjang produksi minyak di Lapangan Klamono PT Pertamina EP Asset 4, di Kabupaten Sorong, Papua Barat.



"Sebagai perusahaan energi kami fokus untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi secara efisien tanpa mengesampingkan aspek HSE. Seluruh hasil produksi dari Wilayah Kerja Kepala Burung, 100 persen diperuntukkan bagi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Papua Barat," jelas Syafri Syafar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Mei 2018.



Pada Konvensi dan Pameran k-42 IPA 2018 ini, Petrogas (Basin) Ltd berpartisipasi sebagai peserta pameran untuk pertama kalinya. Petrogas (Basin) Ltd sebagai operator Wilayah Kerja Kepala Burung, yang memiliki wilayah operasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat, merupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dalam melaksanakan operasinya berada dalam pengawasan dan pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Indonesia.





(ABD)