Pertamina akan Efisien Beli Minyak Bagian KKKS

Jakarta: PT Pertamina (Persero) akan memperoleh efisiensi pembelian minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi blok migas dalam negeri.



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menuturkan efisiensi yang diperoleh itu dari sisi biaya transportasi.

"Efisiensinya dari sisi cost of transportation," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.



Ia mencontohkan pengiriman minyak mentah dari negara West Africa ke Indonesia sekitar USD4 sampai USD5 per barel. Jika Pertamina membeli minyak mentah bagian KKKS dari hasil produksi di lapangan migas dalam negeri, artinya bisa memotong jarak dan waktu transportasi. Walhasil, bisa melakukan penghematan.



"Kalau di impor dari West Africa misalnya, cost of transport USD4 sampai USD5 per barel sampai di Indonesia. Nah, kalau beli FoB (Free on Board) di port mana oleh Pertamina bisa tidak saving cost of transport? Tentu bisa," tutur dia.



Namun berapa harga yang ditetapkan dalam penjualan minyak tersebut? Arcandra menyerahkan secara business to business kepada KKKS dan Pertamina.



"Tapi berapa deal-nya itu terserah KKKS dari Pertamina. Itu deal-nya terserah," pungkas dia.





(AHL)