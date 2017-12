Wilayah Kerja Migas Nonkonvensional Minim Peminat

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui beberapa tahun belakangan ini lelang Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional (WK MNK) kurang diminati investor.



Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebutkan penyebab kurang diminati karena banyak tantangan dari sisi ekonomi untuk mengelola wilayah kerja migas tersebut. Ia menyebut, permasalahan pertama adalah kondisi harga minyak dunia yang belum membaik dan kedua rasio kesuksesan mengelola wilayah kerja tersebut tidak menggairahkan.

''Dengan oil price yang rendah, nonkonvensional banyak tantangannya dari sisi keekonomian. Kami menyadari yang nonkonvensional untuk saat ini kurang diminati berhubung masalah oil price. Kedua adalah success ratio di nonkonvensional selama ini belum menggairahkan," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 29 Desember 2017.



Namun demikian Arcandra belum bisa memastikan pada posisi harga minyak berapa supaya WK migas nonkonvensional tersebut dinilai ekonomis oleh para investor.



"Tergantung. Kenapa? Karena shale oil dan shale gas dulunya mahal tapi dengan teknologi, sekarang mampu USD50 per barel. Dulunya sekitar USD90 per barel. Sekarang beberapa lapangan mampu di bawah USD50 per barel," ujar dia.



Seperti diketahui, di 2017 ini pemerintah melelang lima WK migas nonkonvensional yaitu WK MNK Jambi I, WK MNK Jambi II, WK GMB West Air Komering, WK GMB Raja, dan WK GMB Bungamas.



Adapun dari lima WK tersebut hanya dua yang diminati investor yakni WK MNK Jambi I dan WK MNK Jambi II. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengakses dokumen lelang dua wilayah kerja tersebut. Namun sampai hari terakhir, PHE tidak menyerahkan dokumen lelang kembali.



Sementara pada 2016, pemerintah melelang tiga WK MNK yaitu WK GMB Raja, WK GMB Bungamas dan MNK Batu Ampar tetapi tidak ada investor yang berminat.





(AHL)