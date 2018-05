Pemerintah Umumkan 4 Pemenang Lelang Blok Migas

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan empat pemenang lelang langsung wilayah kerja migas konvensional di 2018.



Sebelumnya pada 19 Februari 2018 pemerintah melakukan lelang lima wilayah kerja migas melalui penawaran langsung. Semua hasil lelang tersebut akan menggunakan kontrak migas skema gross split.

Namun hingga pengumuman hari ini, ada satu wilayah kerja migas yang belum ada peminatnya sehingga tidak ada pemenangnya.



"2018 kami baru selesaikan lelang untuk blok Citarum pemenangnya konsorsium PT Cogen Nusantara Energi-PT Green World Nusantara, blok East Ganal pemenangnya dari ENU, blok South East Jambi pemenangnya konsorsium Talisman West Bengara BV-MOECO South Sumatera Co Ltd, blok East Seram pemenangnya Lion Energy Limited, dan blok East Papua belum ada keputusan pemenangnya," papar Jonan di acara The 42nd Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.



Pemerintah pada tahun ini menawarkan 24 wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari lima wilayah kerja ditawarkan dengan mekanisme penawaran langsung dan 19 wilayah kerja melalui mekanisme lelang reguler.



Adapun untuk lelang penawaran langsung prosesnya telah selesai dan diumumkan pemenangnya pada kesempatan ini. Sedangkan untuk lelang reguler prosesnya masih berlangsung hingga 19 Juni 2018.



Dari lima wilayah kerja yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen partisipasi 4 April 2018, terdapat lima dokumen partisipasi yang masuk untuk empat wilayah kerja yaitu Citarum, East Ganal, East Seram, dan Southeast Jambi.



Nilai investasi komitmen pasti dari empat wilayah kerja tersebut adalah sebesar USD44,650 juta dengan total bonus tanda tangan sebesar USD3,25 juta.



Sedangkan satu wilayah kerja yang belum ada peminatnya yaitu East Papua menjadi wilayah kerja available dan dapat ditawarkan kembali pada periode penawaran wilayah migas selanjutnya.









(AHL)