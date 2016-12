Selama 2016, SKK Migas Setujui 28 Rencana Pengembangan Lapangan Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui 28 rencana pengembangan lapangan baik dalam bentuk Plan of Development (POD) maupun Plan of Further Development (POFD) sepanjang 2016.



Pengembangan lapangan baru tersebut, tutur Kepala Bagian Humas SKK Migas Taslim Z. Yunus mengharapkan akan menambah cadangan minyak sebesar 142,45 juta barel dan cadangan gas sebesar 0.645 TSCF.

"Pengembangan lapangan ini akan membutuhkan investasi sebesar USD2,94 miliar dan diharapkan dapat menghasilkan penerimaan negara sebesar USD6,85 miliar," kata Taslim ditemui di City Plaza, Jakarta, Jumat (23/12/2016).Menurut Taslim, kegiatan-kegiatan hulu migas tersebut, baik di wilayah kerja eksplorasi maupun produksi, memerlukan investasi yang besar. Sampai dengan November, investasi yang sudah dikeluarkan industri hulu migas di 2016 sudah mencapai USD10,43 miliar dengan pengeluaran terbesar untuk produksi yaitu sebesar USD7,81 miliar.Sampai saat ini, diakui Taslim, industri hulu migas terpengaruh rendahnya harga minyak dunia. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia yaitu Indonesian Crude Price (ICP) mencapai di kisaran USD39,15 per barel. Angka ini lebih rendah dari harga ICP yang ditetapkan pada APBN-P sebesar USD40 per barel."Dengan kondisi harga tersebut, kami perkirakan penerimaan negara dari hulu migas sampai akhir tahun adalah sebesar USD9,294 miliar, atau setara Rp125 triliun," pungkas Taslim.(AHL)