Menteri ESDM Minta Harga Gas Dibuat Wajar

Metrotvnews?.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada seluruh pihak yang terkait dengan harga gas di Sumatera Utara dapat membuat harga gas yang wajar.



"Hal ini semata-mata dilakukan agar harga listrik dapat lebih murah dan terjangkau untuk masyarakat," kata Jonan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 3 April 2017.

Jonan menyampaikan, bahwa untuk menentukan harga gas ini sebaiknya dapat belajar dari prinsip jalan tol, sehingga semuanya bisa lebih adil. Di jalan tol, yang harus membayar adalah mobil yang melintasi jalan tol tersebut. Hal ini berbeda dengan di industri energi, gas yang dibeli perhitungannya tidak berdasarkan pada satuan gasnya per MMBTU."Saya kalau lihat distribusi gas di Indonesia mestinya kayak jalan tol. Kalau di jalan tol itu ditetapkan tarif per kendaraan. Kalau di industri energi ini, gas yang lewat satu atau seribu ya mesti segitu bayarnya. Mestinya dicharge-nya per mmbtu berapa. Kalau memang gasnya yang lewat sepi maka pengusaha itu pendapatannya turun. Ya jadi mikir gimana caranya dibikin ramai. Saran saya bisnisnya yang fair saja," jelas Jonan.Harga gas yang wajar dihitung berdasarkan kapasitas dan biaya investasi, karena semua infrastruktur gas akan mempengaruhi harga listrik yang dijual ke masyarakat dan industri."Harga yang wajar saja, kapasitasnya berapa, dibagi dengan biaya investasinya ketemu harga satuanya, nanti ditagihkan ke PLN. Yang wajar saja tidak apa-apa dengan itu mestinya harganya bisa turun mungkin 5-10 persen. Jangan dihitung semua, dihitung yang lewat saja. Kalau begini kan akhirnya dibebankan kepada pelanggan listrik, masyarakat. Kan kasihan. Pipa juga disesuaikan dengan ukurannya. Kalau listriknya mahal, industri juga akan berat semua. Saran saya dihitung biar fair," kata Jonan.Untuk membuat formula harga gas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Jonan juga meminta Dirjen Migas untuk bertemu kembali dengan para stakeholder terkait seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara, Tbk, dan PT. Pertamina Gas (Pertagas)."Saya pikir sebaiknya Dirjen Migas duduk lagi mengundang PLN, PGN, Pertagas untuk dibicarakan lagi. Yang fair aja, saya tahu pasti badan usaha membuat keuntungan, tapi ya yang wajar saja," tutur Jonan.(SAW)