Tak Apa Pertamina Nombok Asal Keuangan Negara Sehat

Jakarta: Pemerintah menegaskan perlu fokus menjaga keuangan negara meskipun PT Pertamina (Persero) sudah mengeluhkan bahwa usulan tambahan subsidi untuk solar tetap membuat perseroan menombok.



Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan pemerintah sudah mengusulkan ada penambahan subsidi untuk solar dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter.

"Iya kita paham badan usaha terbebani keuanganya tapi ini kan kita lagi proses mengusulkan dari Rp500 ke Rp1.000," kata Ego, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.



Namun demikian, Ego juga menjelaskan pemerintah juga harus memperhatikan keuangan negara. Sehingga permintaan perseroan agar tidak menombok tidak bisa dipenuhi.



"Iya dia sih mintanya kalau bisa nol. Tapi kan Kita juga harus Jaga keuangan negara. Fiskal kita juga harus perhatikan," ungkap Ego.



Sebelumnya, Pertamina sudah menghitung meskipun pemerintah menambahkan alokasi anggaran subsidi Rp500 per liter dari yang dialokasikan saat ini, perseroan tetap nombok atas penjualan solar bersubsidi.



Hal itu dikatakan Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman sebab patokan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih jauh di bawah harga minyak dunia yang sudah di atas USD60 per barel.



"Masih (nombok). Kalau harga sekarang itu ditetapkan 2016 itu rata-rata ICP USD40 per barel. Sekarang hampir USD60 per barel. Jadi ya memang mungkin ada sebagian yang masih kita tanggung," kata Arief.



Arief juga menjelaskan, dengan keputusan pemerintah yang menetapkan harga solar bersubsidi tetap Rp5.150 per liter hingga akhir 2019 dan harga minyak dunia saat ini, Pertamina telah memperhitungkan selisih harga solar yang dijual dengan harga keekonomian sekitar Rp1.500 sampai Rp1.800 per liter.



Artinya, dengan subsidi yang hanya diberikan Rp1.000 per liter dari pemerintah, Pertamina tetap harus menanggung kekurangannya.



"(Selisih) Solar Rp1.500 sampai Rp1.800 per liter," sebut dia.





(AHL)