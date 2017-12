PM Jepang Minta Inpex Tetap Eksis di Blok Mahakam

Jakarta: Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe meminta Inpex Corporation tetap masuk dalam pengelolaan Blok Mahakam.



Hal tersebut disampaikan Menteri Kordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia pada Januari 2018.

Luhut mengatakan pertemuannya dengan Abe membahas berbagai potensi kerja sama kedua negara. Salah satunya sektor minyak dan gas bumi, di mana Abe mendorong Inpex untuk tetap eksis dengan tetap berpartisipasi di Blok Mahakam.



"(Terkait blok) Mahakam, Beliau tadi juga dorong segera masuknya Inpex lagi ke dalam karena sekarang Desember itu kan 100 persen owned by Pertamina," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 15 Desember 2017.



Seperti diketahui porsi hak kelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di Blok Mahakam setelah berakhirnya kontrak di 2017 masih menjadi pembicaraan.



Dalam kunjungan kerja ke Blok Mahakam Maret lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan memperbesar porsi hak kelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation menjadi 39 persen.



Padahal, Menteri ESDM sebelumnya yakni Sudirman Said, membatasi porsi hak kelola maksimal 30 persen setelah masa kontraknya berakhir.



Pihak Pertamina sejauh ini masih memegang surat Sudirman Said yang menyatakan bahwa hak kelola dua kontraktor itu 30 persen. Sementara dari pihak Kementerian ESDM menyatakan revisi surat mengenai hak kelola itu sedang diproses di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.



Selain itu, Luhut menambahkan, Abe juga menyinggung mengenai Blok Masela di mana Inpex juga menjadi operator blok itu. Ia meminta supaya Inpex segera mengoperasikan blok itu.



Pada awal November Inpex mengumumkan undangan prakualifikasi pradesain rekayasa awal (pre front end engineering design/pre-FEED) proyek pengembangan gas alam cair dengan skema darat.



"Mengenai (eksplorasi) blok Masela dia juga dorong supaya segera jalan," tutur Menko Luhut mengenai permintaan dari PM Abe.









(AHL)