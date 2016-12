Jelang Natal & Tahun Baru, Pasokan BBM dan Elpiji Aman

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji selama Natal dan Tahun Baru 2017. Menjelang Natal dan Tahun Baru, konsumsi BBM untuk segala jenis produk diprediksi melonjak tujuh persen hingga 20 persen.



Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi menegaskan akan memastikan stok rerata kebutuhan BBM secara nasional selama 22 hari. Stok tersebut akan dipertahankan meski kebutuhan Natal dan Tahun Baru 2017 membludak.

"Rata-rata kan amannya 22 hari untuk stok semua produk dan jenis BBM. Kalau premium itu kan 19 hari, solar 21 hari, dan avtur selama 27 hari," ujar Afandi di kantor pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).Dari sisi konsumsi, lanjut dia, pada periode 22 Desember 2016 hingga 8 Januari 2017, pertalite bakal yang paling banyak diburu. Di periode itu, konsumsi pertalite diperkirakan naik 20 persen menjadi 34.481 kiloliter per hari.Sementara untuk konsumsi pertamax, naik 15 persen menjadi 33.192 kilo liter per hari. Sedangkan avtur juga mengalami kenaikan sebanyak 9,7 persen menjadi 12.430 kilo liter per hari.Peningkatan konsumsi premium justru diperkirakan yang terkecil. Karena menurut Afian, premium pada periode tersebut hanya naik tujuh persen menjadi 40.313 kiloliter per hari."Satu-satunya BBM yang mengalami penurunan adalah solar yang turun tiga persen menjadi 37.924 kiloliter per hari. Ini karena kebijakan larangan beredar truk angkutan barang selama Natal dan Tahun Baru," pungkas Afian.(AHL)