Realisasi Impor BBM Membengkak

Jakarta: Realisasi impor bahan bakar minyak (BBM) mengalami peningkatan. Kebutuhan BBM yang belum bisa dipenuhi oleh dalam negeri membuat Indonesia masih harus melakukan impor.



Dari data PT Pertamina (Persero) yang diperlihatkan pada media, Rabu, 26 September 2018 menunjukkan adanya peningkatan. Hingga Agustus 2018 impor BBM sebesar 393 ribu barel per hari atau sekitar 34 persen dari kebutuhan.



Angka tersebut berasal dari BBM jenis gasoline atau minyak tanah sebesar 316 ribu barel per hari, gasoil atau solar 41 ribu barel per hari dan avtur 36 ribu barel per hari.



Tahun lalu pada periode yang sama impor BBM mencapai 370 ribu barel per hari atau 34 persen dari kebutuhan yang terbagi atas minyak tanah 300 ribu barel per hari, solar 36 ribu barel per hari dan avtur 35 ribu barel per hari. Sementara itu impor minyak mentah (crude) mengalami penurunan dari 360 ribu barel per hari menjadi 351 ribu barel per hari.



Impor tersebut diperlukan mengingat produksi crude dalam negeri sebesar 422 ribu barel per hari meningkat dari 360 ribu barel per hari dan crude Pertamina sebesar 134 ribu barel per hari lebih kecil dari tahun lalu 165 ribu barel per hari. Sehingga crude yang diolah di kilang mencapai 909 ribu barel per hari atau meningkat dari 885 ribu barel per hari.



Adapun untuk hasil produk BBM Pertamina hingga Agustus mencapai 720 barel per hari atau mengalami kenaikan dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 680 ribu barel per hari.



Produk tersebut terdiri dari minyak tanah 268 ribu barel per hari atau meningkat dari tahun lali 250 ribu barel per hari, solar 380 ribu barel per hari naik dari tahun lalu 365 ribu barel per hari dan avtur 72 ribu barel per hari atau naik dari 65 ribu barel per hari di tahun lalu.



Sedangkan untuk konsumsi atau penjualan BBM hingga Agustus mengalami peningkatan dari 1.100 barel per hari di Agustus tahun lalu menjadi 1.157 ribu barel per hari.



Terdiri dari minyak tanah 584 ribu barel per hari naik dari tahun lalu 550 ribu barel per hari, solar 464 ribu barel per hari naik dari 450 ribu barel per hari dan avtur 109 ribu barel per hari atau naik dari 100 ribu barel per hari.



"Konsumsinya meningkat ya," kata VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito.



(SAW)