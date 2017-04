Bincang-Bincang Jonan dan Pence di Sektor Energi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael R. Pence, di Istana Wapres.



Dalam pertemuan tersebut, Jonan mengungkapkan, salah satu fokus pertemuan bisnis yang dibahas adalah tentang peluang kerja sama di sektor energi.

"Perbincangan sektor energi dalam lingkup yang lebih makro sehingga diharapkan mampu meningkatkan perkonomian Indonesia," jelas Jonan, seperti dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Jumat 21 April 2017.Jonan menambahkan akan mengoptimalkan US Power Working Group for Indonesia. Kelompok bisnis di sektor ketenagalistrikan ini terbentuk sejak 25 September 2015."Saya akan terus menjalin kerja sama melalui kelompok bisnis yang sudah dibentuk ini, terutama karena kita juga memiliki target peningkatan rasio elektrifikasi hingga 99 persen di 2019 dan 100 persen di 2020," ucap dia.Jonan menjelaskan, US Power Working Group for Indonesia beranggotakan 42 perusahaan dan 11 badan Pemerintah AS. Kelompok bisnis ini dibentuk guna mendukung program 35.000 megawatt (mw) yang dicanangkan oleh Pemerintah.Selain subsektor Ketenagalistrikan, lanjut Jonan, Amerika Serikat juga ingin menjajaki kerja sama di subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT)."Pada subsektor EBT juga telah terjalin kerja sama melalui pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Diharapkan terjalin terjalin kerja sama yang lainnya juga di EBT ini," kata Jonan.Sementara itu, Pence menegaskan kunjungan kali ini akan meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara. "Kami ingin memprioritaskan Indonesia sebagai rekan bisnis di sektor energi," ungkap Pence.(AHL)