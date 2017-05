Peta Potensi Energi Angin Indonesia Resmi Meluncur

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan bersama Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Ulla Tornaes meluncurkan buku Peta Potensi Energi Angin Indonesia dan Buku Integration of Wind Energy in Power Systems. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Forum Bisnis Energi Indonesia dan Denmark.



Buku Peta Potensi Energi Angin Indonesia berisikan informasi mengenai potensi energi angin yang dimiliki Indonesia yang terbuka untuk publik dan diharapkan dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan wilayah yang memiliki potensi untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA).

Sedangkan Buku Integration of Wind Energy in Power Systems dapat dijadikan panduan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana dalam mengintegrasikan energi listrik yang di produksi PLT Bayu ke dalam sistem jaringan listrik PT PLN yang didasari oleh pengalaman Denmark.Potensi energi angin di Indonesia telah teridentifikasi di beberapa lokasi terutama di wilayah Jawa, Sulsel, Nusa Tenggara dan Maluku. Beberapa pengembang telah mengusulkan pembangunan PLTB di beberapa lokasi seperti Sukabumi, Sidrap, Bantul, dan Jeneponto.Pemerintah menargetkan hingga 2025 direncanakan pengembangan potensi PLTB sebesar 2.500 MW. Skema pengembangan PLTB tersebut dapat melalui program pemerintah menggunakan skema feed in tariff atau negosiasi dengan PLN.Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, potensi energi angin yang dimiliki Indonesia cukup lumayan namun pemanfaatannya belum maksimal.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), lanjutnya, tentunya akan mendukung pencapaian target 25 persen energi baru terbarukan dalam bauran energi Indonesia di 2025 dan membantu pengurangan emisi sebesar 29 persen di 2030."Investasi pengembangan energi angin sudah jalan satu di Janeponto dan satu di Sidrap masing-masing dengan kapasitas 75 MW dan 70 MW," ujar Rida, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.Indonesia akan belajar banyak dengan Denmark dalam pemanfaatan energi bayu. Sebagaimana diketahui, Denmark adalah negara yang berhasil mengembangkan PLTB. Sekitar 40 persen energi listrik yang dihasilkan negara ini berasal dari energi bayu, bahkan saat ini Denmark sudah mengoperasikan PLTB di tengah laut (offshore).Perkembangan teknologi telah berdampak positif terhadap biaya produksi listrik dari PLTB yang semakin murah. Saat ini, di Denmark, energi listrik dari PLTB telah mencapai sekitar 6 sen USD/kWh. Harga yang rendah ini bisa dicapai berkat rendahnya risiko investasi di Denmark, yang sekaligus juga mendorong turunnya bunga pinjaman untuk investasi.(ABD)