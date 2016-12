Pertamina Siapkan Satgas Pelayanan Antar BBM dan Produk Bensin Kemasan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mengantisipasi kemacetan yang mengular panjang, PT Pertamina (Persero) membentuk posko satuan tugas (satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji di kantor pusat dan seluruh kantor region. Satgas tersebut mulai beroperasi aktif mulai 19 Desember 2016 hingga 9 Januari 2017.



Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi menyampaikan, satgas itu dibentuk sebagai langkah antisipasi dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2017.

Dia menjelaskan, di kantor-kantor yang ditunjuk itu sudah disediakan produk BBM nonsubsidi dalam kemasan. Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan 5, 10, dan 20 liter. Kemudian ada juga Pertamax Dex kemasan 10 liter yang juga dijual di SPBU yang selama ini belum melayani penjualan bahan bakar khusus tersebut."Kami juga menyiapkan mobil pick up dan motor untuk mengantarkan bahan bakar khusus kepada konsumen yang terjebak di jalur macet," ujar Afandi, di kantor pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).Afandi memastikan, terminal BBM dan SPBU akan beroperasi selama 24 jam, khususnya di jalur wisata dan pusat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pertamina pusat juga akan memonitor stok BBM dan elpiji di seluruh wilayah dengan sistem yang terkomputerisasi."Kami juga menyediakan mobil tangki isi BBM dan elpiji yang selalu stand by di SPBU di jalur rawan kemacetan. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, mobil tangki BBM itu akan dikawal hingga sampai SPBU tujuan," tutup Afandi.(AHL)