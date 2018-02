Januari, Harga Minyak Mentah Indonesia Tembus USD65,6 per Barel

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan capaian pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di Januari melewati batas asumsi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.



Ani, sapaan akrab dirinya, menyebutkan hingga 31 Januari, rata-rata ICP yakni USD65,6 per barel. Sementara, asumsi ICP di APBN 2018 sebesar USD48 per barel. "Harga minyak USD65,6 per barel, lebih tinggi dari asumsi," kata Ani dalam konferensi pers realisasi APBN bulanan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2018.



Realisasi pergerakan ICP kali ini pun lebih besar bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelymnya meski dengan asumsi yang sama. Januari tahun lalu, realisasinya sebesar USD52 per barel.



Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan kenaikan ICP tersebut tentu berpengaruh pada APBN baik dari sisi penerimaan negara yakni pajak maupun bukan pajak, juga dari sisi pengeluaran negara.



Dia menjelaskan, dari sisi pengeluaran negara yakni tentunya ada potensi peningkayan subsidi, Namun, berapa besarnya potensi tersebut, baru akan terlihat di akhir tahun. Sebab, APBN diperhitungkan dalam jangka waktu tahunan.



"Kalau mekanisme perhitungan, estimasi, maka peningkatan harga ICP itu efeknya ke penerimaan itu lebih besar dibanding efeknya ke pengeluaran termasuk untuk subsidi," kata Suahasil.



(SAW)