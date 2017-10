Mekanisme Divestasi Freeport Tetap Melalui Right Issue

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai mekanisme divestasi saham PT Freeport Indonesia tetap harus melalui penerbitan saham baru (right issue), bukan melalui penerbitan saham perdana di bursa (initial public offering/IPO).



"Wah, itu kalau divestasi bukan IPO, tapi pemerintah beli sahamnya," kata Darmin saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Sejalan perundingan yang saat ini terus dilakukan, Darmin juga mendorong pembentukan holding BUMN pertambangan cepat terbentuk. Holding tersebut nantinya yang akan mengambil alih saham perusahaan tambang raksasa tersebut.



"Yang penting kan perundingannya selesai. Urusan apakah holding, tapi kalian lihat Pak Budi (Budi Gunadi Sadikin) sudah mulai di Inalum. Itu kan bagian dari proses," ungkap dia.



Seperti diketahui, dalam klausul divestasi Freeport pemerintah mengajukan mekanisme right issue. Pemerintah menilai divestasi melalui right issue dapat meningkatkan jumlah saham Freeport kapasitas untuk melakukan investasi belanja modal di masa depan.



Sementara, Freeport menilai divestasi melalui penerbitan saham baru akan membutuhkan investasi yang lebih besar dan akan menghasilkan over kapitalisasi Freeport dan struktur modal yang tidak efisien.



Seperti diketahui, Freeport baru mendivestasikan 9,36 persen saham kepada pemerintah. Sementara sisanya sebesar 41,64 persen belum didivestasikan.









(AHL)