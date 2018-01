Produksi Blok Mahakam Ditargetkan Capai 42 Ribu Barel

Jakarta: Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menargetkan produksi blok Mahakam mencapai 42,01 ribu barel minyak dan 916 MMSCFD per hari. Hal itu sudah berdasarkan persetujuan rencana program dan anggaran (Work Plan & Budgeting/WPNB) PHM selama 2018.



"Persetujuan WPNB 2018 oleh SKK Migas menargetkan produksi PHM 42,01 ribu barel minyak per hari dan 916 mmscf gas per hari," kata Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Januari 2018.

Syamsu menuturkan, target tersebut dapat tercapai dengan beberapa kegiatan yang dilakukan. Rencananya di tahun ini, PHM akan melakukan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 sumur, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur serta POFD (Plan Of Further Development) lima lapangan migas di blok Mahakam tersebut.



Berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, blok yang berada di Kalimantan Timur tersebut mencatat produksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari.



Menurut SKK Migas, potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barel kondensat.



Syamsu juga menambahkan, selama kegiatan pengeboran yang dilakukan sepanjang 2017 telah mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120 persen serta memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115 persen.





(SAW)