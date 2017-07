Pemerintah Harap Inpex Segera Lakukan Pre-FEED

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan setelah Inpex Masela Ltd. menerima surat instruksi pengembangan Blok Masela dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) untuk segera melakukan Pre Front End Engineering Design (Pre-FEED).



"Kan surat dari SKK Migas sudah, harusnya mereka sudah mulai jalan," kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu 30 Juli 2017.







Seperti diketahui dalam Surat SKK Migas kepada Inpex sudah sangat jelas bahwa meminta untuk mempercepat (Plan Of Development/PFD) I Lapangan Abadi, Blok Masela menggunakan skema darat.



Pre-FEED yang dilakukan menggunakan satu skenario yang mencangkup kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun dan gas pipa sebesar 150 mmscfd. Lalu, lokasi LNG Liquefaction Plant akan berada di tiga lokasi potensial yakni disekitar Pulau Yamdena, Saumlaki Barat, Saumlaki Timur, dan Kore di Pulau Selaru.



Sementara dari pihak Inpex, Senior Manager Communication and Relation Inpex, Usman Slamet mengatakan, Inpex juga berharap dapat memulai proyek pengembangan tersebut.



"Inpex juga berharap dapat sehera memulai proyek pengembangan lapangan gas abadi yang technically an enviromentally feasible serya memiliki tingkat keekonomian yang baik untuk negara maupun untuk investor," kata Usman kepada Metrotvnews.com.



Usman juga melanjutkan, Inpex sedang masuk tahap persiapan studi awal atau pre-Feed.



"Saat ini Inpex sedang pada tahap persiapan studi awal dan menjalin komunikasi yang intensif dengan SKK Migas," pungkas Usman.





(SAW)