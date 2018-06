IHSG Minus 38,097 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan tren negatif dari kemarin. IHSG berada pada level 5.700-an pada penutupan perdagangan hari ini. Minimnya sentimen positif memberikan tekanan terhadap indeks.



IHSG, Rabu, 27 Juni 2018, berada pada level 5.787,552 atau minus 38,097 poin. IHSG bergerak dalam rentang 5.787 hingga 5.859 pada perdagangan hari ini. Sebanyak 171 saham naik dan 206 saham turun. Aksi jual asing pada semua pasar perdagangan mencapai Rp539 miliar. Volume perdagangan mencapai 8,9 miliar lembar saham dengan nilai Rp7,3 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 418.959 kali.



Bursa AS sebelumnya ditutup menguat merespons penguatan sektor energi, seiring pemerintahan AS mendorong sekutu untuk menghentikan impor minyak mentah Iran.



Namun, kenaikan harga minyak mentah merespons laporan industri yang menunjukkan penurunan terbesar dalam cadangan minyak mentah AS sejak September 2016 justru menekan negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Sentimen itu ditambah tekanan AS pada sekutu untuk memangkas impor minyak Iran pada November.



"Masih minimnya katalis penggerak, maka IHSG cenderung dalam tekanan," kata Samuel Sekuritas.

(SAW)