Penerimaan Negara Terdongkrak 19 Perusahaan Tambang Amandemen Kontrak

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyaksikan penandatanganan naskah amandemen untuk satu Kontrak Karya dan 18 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara). Dari penandatanganan amandemen ini, Jonan menyebutkan penerimaan negara meningkat mencapai USD27 juta per tahun.



"Pendapatan atau penerimaan negara itu dari amandemen ini, satu tahun kira-kira bertambah kira-kira Rp300 miliar atau USD27 juta," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 17 Januari 2017.

Jonan menjelaskan penandatanganan amandemen kontrak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Dengan ditandatanganinya amandemen hari ini, tersisa sembilan perusahaan saja yang belum mau menandatangani amandemen Kontrak Karya. Sedangkan 68 perusahaan seluruhnya telah menandatangani amandemn PKP2B.



"Dengan adanya amandemen ini, perusahaan yang dulunya KK dan PKP2B juga akan mendapat manfaat yg baik dalam jangka panjang," ucap Jonan.



Terkait penerimaan negara, Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot menambahkan, untuk Kontrak Karya ketentuan keuangannya berdasarkan prevailing yang mengikuti peraturan perundangan-undangan kecuali PPh Badan menggunakan tarif sesuai dengan kontrak karya.



Lalu untuk PKP2B generasi I, ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan sesuai naskah amandemen yang mengacu pada surat kepala BKF Nomor S-484/KF/2017 tanggal 7 November 2017 dan Nomor S-559/KF/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyampaikan jenis penerimaan meningkat yaitu iuran tetap dari USD1 per hektar, Dana Hasil Produksi Batu bara (DHPB) sebesar 13,5 persen dalam bentuk batu bara (inkind) menjadi 13,5 persen dalam bentuk in cash dengan tarif 13,5 persen, dan IPEDA (Limpsum Payment) dengan kenaikan tarif signifikan.



Sedangkan untuk PKP2B generasi III yaitu PT Interex Sacra Raya, PT Mantimin Coal Mining PT Pendopo Energi Batubara, dan PT Sarwa Sembada Karya Bumi ketentuan keuangannya mengacu pada surat kepala BKF Nomor S-135/KF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yaitu seluruh penerimaan negara bersifat prevailing laws kecuali DHPB sebesar 13,5 persen in cash. Lalu untuk 12 PKP2B lainnya mengacu pada surat kepala BKF Nomor S-559/KF/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang PPh badan dan PPN sesuai dengan kontrak. Namun iuran tetap mengikuti peraturan perundangan-undangan.



Berikut nama perusahaan yang melakukan penandatanganan amandemen hari ini:









