SP PLN Menolak Opsi Swastanisasi Pembangkit PLN

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan dalam kemampuan untuk membayar utang terungkap dalam surat yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Surat tersebut menyebutkan kemungkinan PLN gagal bayar memenuhi kewajiban utang.



Dalam surat untuk mengatasi permasalahan tersebut Menkeu meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Sementara solusi yang diutarakan dan akan diambil oleh Kementerian ESDM dan BUMN justru dipandang tidak tepat yang akan semakin menggerus keuangan PLN itu. Usulan semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit seperti pernyataan Menteri ESDM yang akan memberikan sebagian porsi PLN yang cuma 10.000 MW kepada swasta yang sebelumnya sudah mendapat porsi 25.000 MW untuk membangun.



Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Jumadis Abda menanggapi solusi yang aneh dari dua kementerian tersebut. Jumadis menyebutkan solusi tersebut malah akan memberatkan keuangan PLN.



"Menyerahkan ke swasta aset yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Jadi menurut konstitusi tidak boleh diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi atau private. Kalau mau memaksakan juga agar tidak melanggar konstitusi rubah dulu konstitusinya," ungkap Jumadis dikutip dari keterangannya, Kamis 5 Oktober 2017.



Dia mengatakan jika diserahkan ke swasta malah akan menambah biaya bagi PLN. Pola operasi menjadi tidak efisien dan tidak berdasarkan merit order yang seharusnya dilakukan



Dia menjelaskan bahwa program 35.000 MW + 7.000 MW dengan reserve margin mencapai 80 persen serta didominasi swasta dengan take or pay-nya justru akan menimbulkan kerugian bagi PLN untuk membayar listrik swasta yang tidak dioperasikan karena take or pay mencapai Rp140 triliun per tahun.



"Jadi upaya swastanisasi yang diusung oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, termasuk beberapa pihak lain yang berkepentingan mencari untung dari PLN bukanlah solusi. Justru bila itu yang akan dilakukan, maka kami khawatir akan membuat kondisi PLN lebih terpuruk lagi," kata dia.



Lebih jauh Jumadis juga mengatakan kebocoran-kebocoran lain bisa dihentikan. Terkait permasalahan Marine Vessel Power Plant (MVPP) misalnya, dari informasi yang kita dapatkan dari anggota SP PLN di Sumatera Utara, MVPP di Belawan saja menimbulkan ketidakefisienan PLN dapat mencapai Rp650 miliar per tahun.



"Bukankah Presiden sendiri yang telah membuka dan mengungkapkan saat peresmian PLTP Lahendong diakhir 2016 yang lalu bahwa listrik Indonesia mahal karena banyak broker dan makelar. Sehingga harga listrik Indonesia lebih mahal dari negara lain. Kita dukung Presiden untuk memberantas itu," tegas Jumadis.







(SAW)