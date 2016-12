Besok, Tarif 18,8 Juta Pelanggan Listrik 900 VA Naik

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mulai memberlakukan subsidi listrik tepat sasaran pada 1 Januari 2017. Subsidi listrik tepat sasaran ini akan memberikan dampak pada kenaikan tarif listrik 18,8 juta pelanggan 900 VA yang termasuk dalam kelompok rumah tangga mampu.



Kasubdit Harga Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan, sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah dan PT PLN (Persero).

Mulai Januari 2017 pelanggan 900 VA golongan mampu akan mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap sebanyak tiga kali dengan kenaikan tarif sebesar 32 persen.Baca:"Penerapan subsisi tepat sasaran ini akan berdampak pada kenaikan tarif. Januari 32 persen, Maret 32 persen, Mei 32 persen. Di Mei nanti sudah seperti tarif adjustment, tarif itu yang sudah tidak disubisidi," kata Jisman saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di Jakarta, Sabtu (31/12/2016).Jisman menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN berupa sosialisasi langsung ke pelanggan dan sosialisasi kepada pemerintah setempat yang bertujuan agar pemda dapat melakukan sosialisasi secara estafet ke pelanggan.Baca:Ia menuturkan, hal ini perlu dilakukan sebab pemberlakuan subsidi listrik tepat sasaran ini akan dilakukan serentak besok di seluruh Indonesia."Kita sudah melakukan sosialisasi. Paling tidak sosialisasi ini dilakukan di dinas-dinas ESDM atau opinion leader untuk estafet," ujar dia.Sebelumnya, Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun juga pernah mengatakan setelah naik tiga tahap tersebut, pada Juli 2017 pelanggan 900 VA yang termasuk rumah tangga mampu akan mulai menerapkan tariff adjustment."Juli ikut dalam mekanisme tariff adjustment," ucap Benny.Berikut skema perubahan tarif secara bertahap untuk golongan 900 VA rumah tangga mampu:1. Januari-Februari: Rp791 per kWh.2. Maret-April: Rp1.034 per kWh.3. Mei-Juni: Rp1.352 Rp per kWh.4. Juli: Sudah ikut dalam mekanisme tariff adjustment.(AHL)