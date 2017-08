PLN Serap Gas Jambaran Tiung Biru Seharga USD7,6/MMBTU

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan bahwa PT Pertamina (Persero), ExxonMobil dan PT PLN (Persero) telah menyepakati harga gas dari lapangan unitisasi Jambaran Tiung Biru sebesar USD7,6 per MMBTU.



"Penyelesaian gas field atau blok gas di Jambaran Tiung Biru ini sudah sepakat diselesaikan. Kemarin sudah diselesaikan soal jambaran tiung biru, PLN, ExxonMobil dan Pertamina. Jadi PLN akan beli gas dari situ di plant gate-nya PLN itu USD7,6 flat," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

Dalam rencana pengembangan, harga gas di lapangan unitisasi tersebut harga gas dipatok dengan harga USD8 per MMBTU dengan eskalasi dua persen per tahun dan PLN meminta harga gas maksimal USD7 per MMBTU. Tapi akhirnya semua sepakat dengan harga tersebut. Rencananya, PLN akan menggunakan gas tersebut sebagai sumber pembangkit listrik di Pulau Jawa.Jonan juga memastikan, pihak ExxonMobil tidak akan keluar dan tetap menjalankan proyek meskipun PT Pertamina EP Cepu (PEPC) telah mengakuisisi lapangan Jambaran Tiung Biru itu. ExxonMobil tetap akan bergabung dan bekerja sama dalam pengembangan lapangan itu.Menurutnya, investasi yang dilakukan oleh kontraktor asing di Indonesia penuh dengan perhitungan. Kontraktor asing sekelas ExxonMobil pastinya mereka mempertimbangkan relolasi aset, prioritas pengembangan lapangan, dan lain-lain. Jadi ia tetap yakin perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS) tersebut pasti mau bekerja sama mengembangkan lapangan itu."Jadi jangan dilihat dari kacamata Indonesia semata. Komersial saja, memang investasi Exxon di Blok Jambaran itu diakuisisi Pertamina. Tapi prosesnya Exxon berpartisipasi," pungkas dia.(SAW)