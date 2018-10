Pertamina Naikkan Harga Pertamax Series

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), khususnya pertamax series dan dex series, serta biosolar Non PSO mulai hari ini dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB. Sedangkan harga BBM jenis premium, biosolar PSO, dan pertalite tidak naik.



Mengutip keterangan tertulis Pertamina, Rabu, 10 Oktober 2018, khusus daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sementara ini harga tidak naik. Penyesuaian harga BBM jenis pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex, dan biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.

Apalagi, saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus level USD80 per barel. Adapun penetapan penyesuaian ini mengacu pada Permen ESDM No 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.



Atas ketentuan tersebut, Pertamina menetapkan penyesuaian harga. Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga pertamax Rp10.400 per liter, pertamax turbo Rp12.250 per liter, pertamina dex Rp11.850 per liter, dexlite Rp10.500 per liter, dan biosolar Non PSO Rp9.800 per liter.







Harga yang ditetapkan ini masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain. Harga yang ditetapkan untuk wilayah lainnya bisa dilihat pada website Pertamina. Pertamina memberikan apresiasi kepada pelanggan yang setia menggunakan BBM berkualitas melalui program Berkah Energi Pertamina.



Program ini sebagai wujud penghargaan untuk para konsumen yang dengan setia menggunakan produk unggulan Pertamina yang lebih ramah lingkungan, seperti pertamax, pertamax turbo, pertalite, dexlite, pertamina dex, pelumas Fastron, serta Bright Gas. Untuk mengikuti program ini, pelanggan dapat mendownload aplikasi MyPertamina dan mengikuti panduan selanjutnya.



Program ini serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mulai 9 Agustus 2018 hingga 31 Juli 2019. Pertamina senantiasa memberikan BBM dengan kualitas dan harga terbaik bagi konsumen setia Pertamina. Penyesuaian harga BBM umum selengkapnya di beberapa daerah bisa dilihat di website Pertamina.









