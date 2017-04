YLKI Apresiasi Pertamina Tindak Pangkalan Elpiji Nakal

Metrotvnews.com, Palu: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palu dan PT Pertamina (persero) yang telah menindak tegas pangkalan elpiji nakal dalam distribusi dan penjualan elpiji bersubsidi.



"Hal yang sama juga harus dikenakan pula kepada agen nakal dan jangan cuma pangkalan saja," kata Ketua YLKI Sulteng Salman Hadiyanto, seperti dikutip dari Antara, di Palu, Senin 10 April 2017.

Ia menyambut positif langkah Pertamina dan Pemkot Palu yang sudah menutup 32 pangkalan elpiji bersubsidi karena tindakan mereka yang merugikan masyarakat. "Kasihan masyarakat sudah susah mendapatkan elpiji di pangkalan, tetapi di kios-kios cukup banyak dan harganya mahal dua kali lipat dari harga eceran," ujarnya.Bayangkan saja, lanjutnya, harga elpiji pekan lalu dijual di kios pengcerer hingga mencapai Rp30 ribu per tabung, bahkan ada yang Rp35.000 per tabung tiga kg. Padahal pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji tiga kg hanya Rp16 ribu per tabung.Menurut dia, ulah para pengecer sangat keterlaluan sehingga perlu ditindak tegas, terutama pangkalan yang melayani pengecer. "Kios yang menjual elpiji tiga kg mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dari mana? Pasti dari pangkalan resmi," kata dia.Karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Pertamina dan Pemkot Palu menutup pangkalan nakal itu sudah tepat sekali dan perlu mendapat apresiasi karena tindakan pangkalan tersebut sangat merugikan pemerintah dan masyarakat.Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkot Palu Tamin Tombolotutu sebelumnya mengungkapkan ada sebanyak 32 pangkalan yang melakukan tindakan tak terpuji telah dicabut izin usahanya. "Pangkalan nakal itu sudah ditutup karena terbukti melakukan pelanggaran," kata dia.(ABD)