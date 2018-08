Nicke Penuhi Kriteria Pimpin Pertamina

Jakarta: Pilihan Presiden Joko Widodo kepada Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina definitif dinilai tepat. Nicke dianggap memenuhi kriteria secara kinerja.



"Kalau mengacu pada tiga kriteria: profesional, integritas, dan independent, Nicke memenuhi ketiga kriteria tersebut sehingga tidak keliru kalau Nicke akhirnya ditunjuk sebagai Dirut Pertamina," ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi kepada Medcom.id, Rabu, 29 Agustus 2018.

Penetapan tersebut juga dinilai penting selain sebagai Plt Dirut yang dijabat lebih tiga bulan, juga banyak aksi korporasi strategis yang harus segera diputuskan oleh Dirut Pertamina definitif. Fahmy menyebut keputusan Presiden telah mengakhiri spekulasi adanya tarik-menarik kelompok kepentingan dalam Pertamina.



"Nicke harus melakukan beberapa agenda mendesak dalam mengamankan program Presiden, antara lain tidak menaikkan harga premium dan solar, serta menjaga agar tidak terjadi kelangkaan BBM di seluruh wilayah Indonesia," ucap Fahmy.



Sistim distribusi gas 3 kg subsidi juga perlu diperbaiki agar tepat sasaran. Tak hanya itu, kebijakan BBM satu harga perlu dipastikan bisa terimplementasi serta mempercepat pembangunan kilang minyak untuk mengurangi impor BBM.



"Di hulu, Nicke harus melakukan optimalisasi lifting, di Blok terminasi. Pertamina juga harus masuk di blok baru sehingga ke depan lifting dapat ditingkatkan di atas satu juta barel per hari," tuturnya.



Integrasi holding migas untuk menjadi world class oil and gas company juga perlu segera diselesaikan. Selain itu, holding migas pun harus mampu menurunkan harga gas di dalam negeri hingga menjadi USD6 per mmbtu. Fahmy menyebut tugas berat ini perlu dilakukan Nicke dalam menjawab keraguan masyarakat.



"Nicke diharapkan mampu mengemban amanah sebagai Dirut Pertamina sesuai konstitusi yang mampu mempergunakan migas untuk sebesarnya kemakmuran rakyat," pungkas dia.





(SAW)