Pertamina Pastikan Elpiji Cukup Jelang Iduladha

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan elpiji subsidi dan nonsubsidi mencukupi jelang perayaan Iduladha 2018.



Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito berdasarkan data realisasi elpiji subsidi dan nonsubsidi kenaikan konsumsi secara rata-rata harian tidak signifikan.

Sejak Januari hingga Mei 2018 konsumsi dikisaran 23,462 Metrik Ton (MT) per hari. Sementara, pada saat momentum Ramadan dan Idulfitri meningkat sekitar lima persen, dan kembali normal pada Juli 2018.



"Konsumsi naik, tapi tidak signifikan. Untuk Agustus realisasi harian jumlahnya masih di kisaran 23 ribu MT per hari. Adapun ketahanan stok aman yakni rata-rata 18 hari," kata Adiatma dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Agustus 2018.



Adiatma menjelaskan, konsumsi elpiji subsidi dan nonsubsidi jelang Iduladha tahun ini tidak setinggi saat Idulfitri karena hari besar tersebut jatuh pada Rabu dan tidak bersamaan dengan cuti bersama ataupun libur panjang.



Untuk memudahkan mendapatkan elpiji, Adiama melanjutkan, masyarakat bisa mendapatkan di agen Pertamina dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah setempat.



Masyarakat juga bisa mendapatkan elpiji di SPBU serta minimarket yang menjadi jalur distribusi elpiji nonsubsidi. Pertamina juga bekerja sama dengan Pemda melalui pasar murah yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Bali.



Sementara itu di lain sisi, Pertamina juga memberi perhatian khusus kepada daerah Lombok Nusa Tenggara Barat, pasca gempa Pertamina telah menambahkan pasokan dan memastikan penyaluran elpiji di Lombok.



"Adapun pada kondisi harian normal, rata rata konsumsi elpiji 3 kilogram mencapai 260 MT dan telah dilakukan penambahan secara fakultatif sebesar 551 MT sejak 17 Agustus hingga 22 Agustus mendatang," tutup dia.





(SAW)