Kenaikan Pertamax Series Belum Pengaruhi Pelanggan

Jakarta: Pertamax Series, bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas oktan lebih tinggi ini tetap setia diminati pelanggannya. Padahal, kenaikan harga Pertamax Series mulai berlaku Rabu, 10 Oktober 2018.



Pantauan Medcom.id, SPBU 31.102.02 di Jalan Abdul Muis Nomor 68 Jakarta Pusat, nampak masih terlihat pelanggan Pertamax dengan antrean normal. Pengendara motor misalnya, rata-rata membeli BBM dengan mulai nominal Rp10 ribu sampai Rp50 ribu.

SPBU Company Operation Company Owner (COCO) PT. Pertamina ini menyediakan fasilitas pengisian mandiri. Pelanggannya bisa mengatur tuas nozzle sendiri agar bisa mengukur berapa kebutuhan bahan bakar yang diperlukan.



"Saya belum tahu harga Pertamax hari ini naik. Tadi saya beli Rp 20 ribu isi tangki motor saya masih penuh," ujar pengendara sepeda motor Yuda usai membeli Pertamax di SPBU 31.102.02, Rabu, 10 Oktober 2018.



Harga BBM beroktan 92 itu kini naik menjadi Rp10.400 per liter dari semula Rp9.500 per liter. Kenaikan harga ini terbilang masih wajar saat dibandingkan dengan SPBU merek lain dengan oktan serupa.



Yuda mengaku belum memikirkan bakal beralih dengan menggunakan BBM jenis Pertalite yang harganya lebih murah. Nilai oktan pada Pertamax masih menjadi pertimbangan untuk tetap disesusikan dengan jenis mesin kendaraannya.



"Motor matic saya sudah lama pakai Pertamax, tidak ada keluhan mesin," ungkapnya.



Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), khususnya Pertamax series dan Dex series, serta Biosolar Non PSO mulai hari ini dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB. Sedangkan harga BBM jenis Premium, Biosolar PSO, dan Pertalite tidak naik.



Penyesuaian harga BBM merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus level USD80 per barel.



Adapun penetapan penyesuaian ini mengacu pada Permen ESDM No 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.



Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax Rp10.400 per liter, Pertamax turbo Rp12.250 per liter, Pertamina dex Rp11.850 per liter, Dexlite Rp10.500 per liter, dan Biosolar Non PSO Rp9.800 per liter. Harga yang ditetapkan untuk wilayah lainnya bisa dilihat pada website Pertamina.





(SAW)