Pemerintah-Freeport 'Kick Off' Negosiasi Jangka Panjang

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran telah melakukan pertemuan 'kick off' untuk memulai negosiasi jangka panjang terkait keberlangsungan anak usahanya PT Freeport Indonesia.



Hal itu dikatakan Ketua Tim Perundingan dari pihak pemerintah Teguh Pamudji usai pertemuan tersebut. "Hari ini kick off meeting yang langsung mendapatkan pengarahan dari Pak Menteri sebagai bekal tim perundingan nanti antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia," kata Teguh, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.

Teguh mengatakan, pada kick off meeting itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan memberikan arahan supaya negosiasi ini bisa berlangsung lebih cepat, yakni sebelum 10 Oktober 2017.Ada dua hal yang disampaikan Pak Menteri. Pertama, sesuai kesepakatan bersama selama ini antara pemerintah dan PT Freeport, pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia ini sampai dengan 10 Oktober 2017 ini."Jadi kita masih ada waktu lima bulan. Tapi harapan Pak Menteri sebelum lima bulan, kalau memang bisa terselesaikan dalam waktu satu atau dua bulan," ucap Teguh.Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM juga menyebutkan selain dari pihak Kementerian ESDM, kick off meeting ini juga langsung dihadiri oleh CEO & President Freeport McMoran Richard C Adkerson dan jajaran direksi Freeport Indonesia, serta beberapa Kementerian dan Lembaga terkait.Adapun terdapat empat poin yang akan dibahas dalam negosiasi jangka panjang antara pihak Freeport dan tim perundingan. Pertama, mengenai stabilitas investasi seperti ketentuan fiskal.Kedua terkait dengan kewajiban pelepasan saham (divestasi). Kemudian, ketiga terkait dengan kelangsungan? operasi, dan keempat tentang pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter)."Ada empat hal yang harus dibahas dalam perundingan, yang pertama tentang stabilitas investasi yaitu terkait ketentuan fiskal seperti perpajakan baik pusat maupun daerah, lalu kedua divestasi, ketiga tentang kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter," jelas Teguh.Bos Freeport McMoran Richard Adckerson menambahkan, pihaknya berharap agar negosiasi yang akan berlangsung setiap Selasa tersebut akan membuahkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak."Kita punya pekerjaan, kita punya hal hal yang kita harus lakukan. Tapi kita punya optimisme ini (perundingan Negosiasi jangka panjang) akan mengarah ke win-win solution," kata Richard.(AHL)