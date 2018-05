Selisih ICP di APBN dan Realisasi Negara Capai Rp64 Triliun

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung akibat adanya selisih antara harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan realisasi maka negara mendapat tambahan penerimaan sampai Rp64 triliun.



Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Sabtu, 19 Mei 2018 disebutkan harga rata-rata ICP Januari-April 2018 sebesar USD64,12 per barel. Angka ini lebih tinggi sekitar USD16 per barel dibandingkan dengan asumsi ICP dalam APBN 2018 yang sebesar USD48 per barel.

Berdasarkan hitungan sensitivitas APBN 2018, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel berpotensi meningkatkan penerimaan migas sekitar Rp4 triliun dengan catatan parameter lainnya, misalnya, lifting migas dan kurs tetap seperti dalam APBN 2018.







Apabila dikalkulasikan, potensi tambahan penerimaan migas dari peningkatan ICP sekitar Rp64 triliun dengan catatan parameter lainnya dianggap tetap seperti dalam APBN 2018.



Pemerintah berencana menggunakan keuntungan selisih ini guna menambah subsidi solar sebagai bentuk kompensasi pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas penjualan solar di bawah harga keekonomian.



Pemerintah berencana menambah subsidi solar dari sebelumnya Rp500 per liter menjadi Rp1500 per liter. "Perkiraan kami tambahan subsidi solar sekitar Rp1.000 per liter. Sekarang kan Rp500 per liter. Nanti usulannya ditambah Rp1.000 per liter menjeadi Rp1.500 per liter," ungkap Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto.









