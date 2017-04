Kelangkaan Elpiji 3 Kg Buat Warga Lirik Kayu Bakar

Metrotvnews.com, Lampung: Warga Kabupaten Mesuji, Lampung terpaksa kembali menggunakan kayu bakar karena elpiji tabung ukuran 3 kilogram (kg) mengalami kenaikan harga dan menjadi langka di pasaran.



Menurut Eli, seorang ibu rumah tangga asal Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur mengaku kebingungan mencari elpiji 3 kg di pasaran. Akibatnya, dirinya terpaksa harus mencari kayu bakar sampai ke pelosok desa karena kelangkaan elpiji 3 kg itu.

"Kami kebingungan mencari elpiji 3 kilogram, kami pun memasak harus cari kayu bakar atau berinisiatif lainnya, karena kami tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata Eli dikutip dari Antara, Minggu 16 April 2017.Menurut seorang pedagang eceran elpiji Jumadi (45) yang berjualan di Kecamatan Mesuji Timur membenarkan kelangkaan dan kenaikan harga elpiji 3 kg tersebut.Kini elpiji 3 kilogram yang dijual Jumadi mencapai harga Rp50.000 per tabung. Padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp22.000 per tabung.Selain itu, dia mengeluhkan pasokan gas tersebut kini hanya bisa mendapatkan pasokan 5 tabung elpiji 3 kg. Padahal sebelum kenaikan itu, pasokan gas ini ke agen bisa mencapai 300 tabung per hari."Sejak sepekan terakhir warga sekitar Kabupaten Mesuji merasakan kelangkaan dan mahal harga elpiji bersubisidi 3 kg itu," kata Jumadi pula.(SAW)