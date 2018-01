Dua Minggu Lagi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027 Terbit

Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 selesai paling lambat dua minggu lagi.



"Mungkin dalam tempo satu dua minggu akan kita umumkan," kata Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.

Andy menjelaskan beberapa perubahan mendasar yang tercantum dalam RUPTL 2018-2027. Perubahan itu terdapat pada jumlah pembangkit dan waktu operasi pembangkit.



Ada beberapa pembangkit yang waktu operasinya (commercial operation date/COD) sengaja dimundurkan mengikuti kebutuhan listrik di Indonesia. Beroperasinya pembangkit itu akan mengikuti neraca daya daerah.



"Ya ada penyesuaian COD. Tegantung neraca daya. Neraca daya Jawa-Bali, neraca daya Sumatera, neraca daya Kalimantan. Yang tadinya (COD) di depan dimundurkan," jelas dia.



Namun ketika dikonfirmasi arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan supaya tidak ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di pulau Jawa, Andy menambahkan arahan tetap dilaksanakan. Hanya PLTU yang sudah masuk tahapan jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dan financial close tetap berjalan dan melanjutkan pembangunannya



"Yang sudah PPA (Power Purchase Agreement/PPA) tidak diubah. Yang udah financial juga tidak diubah," pungkas dia.







