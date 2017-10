Divestasi Saham Freeport 51% Harus Menjadi Milik Negara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menegaskan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen harus menjadi milik negara. Hal ini ia sampaikan dalam menanggapi wacana penolakan Freeport melepas sahamnya.



"Divestasi itu kan seutuhnya menjadi milik negara 51 persen. Harus menjadi kepemilikan negara supaya negara mengambil keputusan di dalam mengambil kebijakan yang strategis atas Freeport," ujar Herman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2017.

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR itu mengaku akan membicarakan permasalahan ini bersama pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII DPR. Hasil pembicaraan tersebut selanjutkan akan dibahas bersama dengan mitra kerja termasuk Kementerian ESDM untuk menentukan kontrak Freeport kedepannya.



"Kami belum bisa berbicara banyak, harus didiskusikan dulu," kata politikus Demokrat itu.



Sebelumnya, beredar surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen sahamnya yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dengan tembusan Menteri Keuangan Sri Mulyani.



Surat yang tertulis pada 28 September 2017 itu ditandatangani oleh Presiden and Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson. Ada lima poin tanggapan yang disampaikan dalam surat tersebut. Salah satu poin dari surat tersebut adalah penolakan Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi 51 persen yang ditawarkan oleh pemerintah.



Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport yang sudah disetujui sebelumnya. Freeport meminta adanya perundingan lebih lanjut dan pemahaman bersama dengan pemerintah yang mengedepankan prinsip solusi win-win. Sebelum terciptanya kesepakatan baru, maka Freeport akan tetap menjalankan dan mematuhi Kontrak Karya (KK) yang masih berlaku.



Kendati demikian, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengaku belum menerima surat dari Freeport perihal penolakan mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah. "Saya belum terima. Kalau surat itu ditujukan ke saya, kan saya harus terima," kata Hadiyanto saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, pekan lalu.









(AHL)