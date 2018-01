Pertamina Masih Pegang Kendali Meski Hanya 10% di Kilang Bontang

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan masih bisa mengendalikan Kilang Bontang meskipun persentase partisipasi dalam perusahaan patungan (joint venture) pembangunan Kilang Bontang hanya 10 persen.



Hal itu dikatakan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso pasalnya Pertamina telah memberi persyaratan terkait dengan perubahan struktur bisnis Kilang Bontang kepada mitra yakni Overseas Oil & Gas (OGG) LCC dan Cosmo International Pte. Ltd. Syarat itu adalah Pertamina tidak ikut mendanai proyek dan Pertamina mendapatkan minimal 10 persen saham dari proyek tanpa mengeluarkan biaya.

"Dengan 10 persen, bukan berarti kita tidak bisa kendalikan perusahaan," kata Gigih di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.



Gigih juga menjelaskan, kepemilikan 10 persen itu sampai tahap keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) saja. Setelah itu, Pertamina bisa saja mengkaji dan menambah persentase lagi jika memang posisi Pertamina sangat strategis.



"10 persen ini pun belum final. Nanti setelah FID kita akan review kembali. Kalau memang posisi Pertamina sangat strategic dan kita harus masuk lebih dari 10 persen, kita akan tentukan," ungkap dia.



Biaya investasi pembangunan kilang Bontang itu sekitar USD10 miliar. Untuk mengurangi risiko yang ada, menurut Gigih 10 persen ini lah caranya.



"Kenapa kita 10 persen di awal? Ini dalam rangka mengurangi risiko. Bukan berarti kita tidak punya funding. Kita punya. Tapi untuk mengurangi risiko terhadap penyiapan project dan sebagainya," imbuh dia.



Gigih menambahkan, komitmen Pertamina untuk proyek ini sangat besar. Jadi, jangan dilihat porsinya saja. Perseroan juga mempunyai komitmen dengan mitra jika permintaan dalam negeri sangat besar dan membutuhkan produk dari Kilang Bontang, maka hasil produksi akan difokuskan untuk kebutuhan domestik.



Seperti diketahui, Pertamina telah menunjuk Overseas Oil & Gas (OGG) LCC, perusahaan asal Oman dan Cosmo International Pte. Ltd., perusahaan asal Jepang sebagai calon mitra dalam pembangunan proyek kilang Bontang dengan kapasitas produksi 300.000 barel per hari.







