Laba Bersih Pertamina 2018 Bisa Capai Rp34 triliun

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan asumsi laba bersih perseroan di 2018 bisa mencapai USD2,4 miliar atau mencapai Rp34 triliun (kurs Rp13.156 per USD).



Perhitungan itu didapatkan jika harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sesuai dengan angka yang dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar USD48 per barel dan harga BBM tidak berubah.

"Kalau RKAP 2018 target kita USD2,4 miliar. Asumsi ICP USD48 per barel. sesuai dengan APBN," kata Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.



Meskipun demikian Arief juga mengatakan Pertamina akan terus mencermati pergerakan ICP. Saat ini ICP berada diposisi USD65 barel dan rata-rata USD51,98 per barel.



"Kalau ICP bergerak gerak ya kita harus hitung lagi," ucap dia.



Di sisi lain Pertamina juga telah menghitung simulasi kondisi keuangan Pertamina dengan berbagai kondisi.



Jika ada kenaikan ICP sebesar USD1 per barel, EBITDA perusahaan pada 2018 minus USD52 juta per tahun dan laba bersih minus USD55 juta per tahun.



Sementara jika terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp100 maka EBITDA perusahaan di 2018 akan minus USD48 juta per tahun dan laba minus USD41 juta per tahun.



Selain itu, jika pemerintah menetapkan harga premium penugasan dan solar subsidi tidak berubah sepanjang 2018 dan ICP USD48 per barel maka proyeksi laba bersih Pertamina di 2018 sebesar USD2,4 miliar, lalu 2019 laba akan turun menjadi USD1,5 miliar. Kemudian dari 2020 sampai 2022 berturut-turut adalah USD1,4 miliar, USD1,2 miliar, dan USD1,5 miliar.



Laba Pertamina diproyeksi akan semakin tergerus jika asumsi ICP berada diposisi USD60 per barel. Berdasarkan perhitungan, laba bersih Pertamina di 2018 jika ICP USD60 per barel sebesar USD1,7 miliar. Kemudian pada 2019 laba menjadi USD1 miliar, tahun 2020 menjadj USD1,3 miliar, dan di tahun 2021 hingga 2022 sebesar USD1,1 miliar, dan USD1,3 miliar.







(SAW)