Pemerintah Pastikan Pasokan Energi di Sulteng Tercukupi

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memastikan pasokan energi di Provinsi Sulawesi Tengah tercukupi.



Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan Pertamina telah mengirimkan 11,2 juta liter BBM berupa Avtur, Solar, Premium dan Pertamax.

Pasokan tersebut dibawa menggunakan kapal tanker dari Balikpapan untuk memulihkan pasokan energi di Palu, Donggala dan sekitarnya yang terkena dampak gempa dan tsunami.



"BBM ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan SPBU, pembangkit listrik, telekomunikasi, perbankan, bandara, Basarnas, TNI, Polri, dan Posko Dapur Umum yang tersebar di wilayah terkena gempa bumi dan tsunami," kata Agung di Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018.



Selain itu sebanyak 2.000 tabung LPG dan 13 mobil tangki dikirimkan melalui akses laut. Kemudian 12 ribu liter BBM, 100 SPBU portable dan enam buah tangki PTO juga diterbangkan via udara. Dari akses darat, 500 ribu liter BBM dikirimkan melalui jalur darat baik dari Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan.



"Tercatat hingga hari ini sudah 10 SPBU yang beroperasi, termasuk juga TBBM Donggala juga sudah beroperasi kembali sehingga memperlancar distribusi BBM di wilayah tersebut," lanjut Agung.



Dia bilang Tim Siaga Bencana ESDM juga melaporkan, SPBU di Jalan Kartini, Kota Palu sudah dilayani listrik dari PLN. Ia menyampaikan beberapa fasilitas umum lainnya juga sudah menyala, antara lain RS Wirabuana, RS Undata, RS Bhayangkara, SPBU Kartini, Bandara, RS Anutapura, SPBU Sisingamaraja, RS Budi Agung, RS Balai Keselamatan, Polda, dan Kantor Gubernur.



Sementara itu untuk progres pembangkit dilaporkan dari tiga unit pembangkit, satu unit pembangkit (PLTD Silae) telah beroperasi. Kemudian dua dari Gardu Induk (GI) yang ada juga telah beroperasi, yakni Gardu Induk Poso dan GI Pamona.



Tiga buah gardu induk Talise, Silae dan Sidera dalam perbaikan dan dua gardu induk stand by di Parigi dan Pasang Kayu. Dari total 80 genset yang disiapkan PLN, 15 unit genset telah beroperasi, 13 unit siap pasang dan 52 unit sedang dalam perjalanan.





(SAW)