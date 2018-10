PHE Siap Kelola Blok NSO hingga 2038

Aceh Utara: PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyambut keputusan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk memperpanjang kontrak Blok North Sumatera Offshore (NSO) di Provinsi Aceh.



PHE melalui anak perusahaannya, PHE NSO, diberi kepercayaan kembali untuk mengelola blok NSO hingga 20 tahun ke depan, yaitu 2038 dengan skema gross split yaitu skema kontrak bagi hasil dengan meniadakan pengembalian biaya operasi (cost recovery) yang berlaku efektif sejak 16 Oktober 2018.

"Pengelolaan Blok NSO yang merupakan lapangan tua, tentu penuh tantangan. Namun berbekal pengalaman yang telah teruji, PHE optimistis untuk terus memaksimalkan kinerja blok," ujar Direktur Eksplorasi PHE Abdul Mutalib Masdar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Oktober 2018.



Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari angka capaian produksi sejak 2016, yang nilainya tetap dapat dijaga oleh perseroan.



"Kinerja produksi gas semester I-2018, mencapai 91 MMSCFD atau 152 persen dari target RKAP 2018 sebesar 60 MMSCFD. Begitu pula produksi kondensat sebesar 84 barel kondensat per hari (BCPD), atau 127 persen dari target RKAP 66 BCPD," jelasnya.



Selain itu, PHE NSO berhasil melampai target selama dua tahun berturut turut, demikian juga dengan capaian semester I-2018 ini.



PHE NSO berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah produksi dengan upaya peningkatan reserve to production (R/P) dengan cara merencanakan pengeboran tiga sumur eksplorasi, masing-masing satu sumur dilakukan akhir 2018 dan dua sumur berikutnya dilaksanakan pada 2019. Adapun cadangan minyak Blok NSO sebesar 272 MTSB dan gas 92 bscf.



Kedepannya PHE NSO akan terus berupaya meningkatkan produksi dan pengembangan yang ada, sehingga mampu mendukung ketahanan energi nasional.



PHE NSO adalah blok migas lepas pantai yang diakuisisi Pertamina dari ExxonMobil pada Oktober 2015 lalu. Terletak di Selat Malaka Provinsi Aceh, dengan luas wilayah kerja 3.633 KM2. Blok NSO mulai berproduksi sejak 1996 dengan puncak produksi 400 juta kaki kubik per hari (mmscfd).





(AHL)