BBM Satu Harga Diharap Ciptakan Pertumbuhan Berkualitas

Jakarta: Selama satu tahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian dari paket untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas di masa mendatang.



Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Johnny G Plate menilai kebijakan BBM satu harga akan memengaruhi inflasi dan daya beli. Bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen harga yang diatur pemerintah pada September 2018 tercatat 2,4 persen (yoy).

Komponen harga yang diatur pemerintah membentuk inflasi keseluruhan di September sebesar 2,88 persen (yoy). "BBM satu harga menekan inflasi karena BBM berdampak pada harga-harga yang lain, pada transportasi dan parik-pabrik industri," kata Johnny, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.



Menurut Johnny BBM satu harga menciptakan keadilan dan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan di ujung timur Indonesia awalnya masyarakat membeli BBM seharga Rp100 ribu per liter bensin. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat bisa mendapatkan bensin solar seharga Rp5.150 per liter dan premium Rp6.450 per liter.



Adapun harga BBM merupakan salah satu komponen yang memengaruhi kegiatan usaha. Dengan harga BBM yang setara dengan daerah lain terutama di Jawa bukan tidak mungkin bisa mengangkat daya beli dan produktivitas. Hal ini bisa membangun perekonomian yang lebih baik dan terciptanya pemerataan pembangunan.



Lebih jauh, dia menekankan, kebijakan BBM satu harga merupakan tujuan dari Pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun infrastruktur dan konektivitas. Dengan infrastruktur yang mendukung maka membuat harga BBM secara nasional tidak mengalami perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.



"Inflasi ditekan maka daya beli terjaga. Tentu dengan harapan BBM satu harga dari sisi keekonomian nasional kita biayanya jadi lebih bagus. Dengan begitu kita harapkan pertumbuhannya akan lebih berkualitas," pungkas dia.









(ABD)