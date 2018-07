Freeport Realisasikan Ekspor Konsentrat 465 Ribu Ton

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat PT Freeport Indonesia (PTFI) telah merealisasikan ekspor konsentrat sebanyak 465 ribu ton sejak Februari hingga pertengahan Juni 2018.



"(Volume ekspor konsentrat) 465 ribu per bulan ini dari Februari sampai pertengahan Juni," ujar Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, di Kantor Ditjen Mineral dan Batu Bara, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

Selain itu, ia menambahkan, rata-rata produksi ore atau biji mentah per hari sekitar 176 ribu ton. Namun data yang diterima Ditjen Minerba, pada 3 Juli 2018, total produksi ore yang masuk ke Mill Stockpile atau mesin pengolah ore sebanyak 146.895 ton per hari.



Sehingga, total ore dari tambang terbuka Grasberg milik Freeport sebesar 109.355 ton dan tambang bawah tanah (underground) 37.542 ton.



"Rata-rata 175 ribu sampai 176 ribu ton per per hari," imbuhnya.



Sedangkan total premi yang dikirim ke mill/concentrator sebanyak 197.466 ton per hari dari rencana sebanyak 181.684 ton.



Direktur Pembinaan dan Pengusaha Mineral Dirjen Minerba Bambang Susigit menambahkan dalam sehari ore yang diproduksi pada mill menghasilkan sekitar 180 ribu ton per hari. Sehingga lebih kecil dari pengiriman ore ke pengolahan yang mencapai rata-rata 190 sampai 200 ribu ton per harinya.



Sehingga manajemen mill stockpile sangat penting untuk dijaga saat keadaan darurat, seperti turunya hujan yang mengganggu produksi.



"Biar mill tetap beroperasi dan pentingnya manajemen dikendalikan, kalau mill-nya berhenti saat hujan starting up butuh dua sampai tiga minggu," tutupnya.





(AHL)