Banyak Industri Tutup, Target Konsumsi Listrik 2017 Meleset

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi listrik 2017 sebesar 1.012 kWh per kapita atau dibawah target 1.058 kWh per kapita.



"Konsumsi listrik target 1.058 kWh per kapita, baru 1012 kWh per kapita," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2018.



Andy menjelaskan salah satu penyebab tidak tercapainya konsumsi listrik Indonesia pada 2017 dikarenakan banyaknya industri dan beberapa pusat perbelanjaan yang tutup sepanjang 2017.‎



"Ini kemarin itu memang banyak di 2017 beberapa industri mungkin shutdown. Kemudian juga ada misalnya bisnis ritel, ada mal itu kan konsumsi listrik lumayan," jelas Andy.



Kondisi konsumsi listrik seperti itu membuat Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.



Berdasarkan data International Energy Agency 2016 konsumsi listrik Malaysia ‎4.640 kWh per kapita sementara Singapura 8.950 kWh per kapita.



Oleh karena itu, Andy menambahkan, pemerintah berencana menerapkan program penambahan daya gratis untuk golongan 1.300 Volt Ampere (VA).



"Kita ingin mempercepat ini tadinya dengan penambahan daya. Itu tujuannya ke situ. Mempercepat itu dalam rangka meningkatkan konsumsi listrik per kapita,‎" pungkas Andy.







(SAW)