Keuangan Pertamina Semakin Tertekan

Jakarta: PT Pertamina (Pertamina) menyatakan anggaran biaya operasional (operational expenditure/Opex) perusahaan akan tertekan jika pemerintah tidak merubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi dan premium penugasan diluar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada Maret mendatang.



Hal itu dikatakan Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman sebagai jalan keluar mengatasi terhimpitnya kinerja keuangan perseroan akibat dari penetapan pemerintah atas kedua harga BBM itu.

"Kalau pun tidak dinaikin, ya kita tekan lagi di Opex," kata Arief ditemui di Komplek Parlementer, Senayan, Senin, 29 Januari 2018.



Arief mengakui, defisit anggaran terbesar Pertamina bersumber dari sektor hilir. Oleh karena itu agar membuat keseimbangan anggaran perlu beberapa upaya. Salah satunya adalah efisiensi dari segala sektor.



"Jadi makanya kan enggak balance, kita kan memang banyak di hilir daripada di hulu. Hampir empat kalinya secara balance-nya.Jadi kalau misalkan harga naik, secara keseluruhan, ya pasti over all nya pasti ketekan," beber dia.



Kendati demikian, Arief melanjutkan, tetap percaya kepada pemerintah yang berencana merubah formula harga BBM kedepannya. Ia mengetahui saat ini pemerintah sedang mengkaji formula harga yang baru.



"Kalau sejauh ini kan pemerintah masih mereview formulasi harga. Tapi kalau pun tidak naik ya kita cari jalannya," ungkap dia.



Seperti diketahui, pada akhir tahun pemerintah menetapkan harga premium penugasan diluar Jamali dan solar subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Kedua harga BBM itu sebesar Rp6.450 dan Rp5.150 per liter. Harga tersebut berlaku sampai 31 Maret 2018.



Namun kondisi harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan membuat keuangan perseroan semakin tercekik. Sebab harga yang ditetapkan masih jauh dari harga keekonomian.





