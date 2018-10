Pertamina Salurkan 450 Ribu Liter BBM Industri

Palu: Sepekan usai bencana gempa dan tsunami melanda wilayah Sulawesi Tengah Jumat, 28 September 2018, PT Pertamina (Persero) terus berupaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi di wilayah terdampak gempa dengan menyalurkan 450 ribu liter BBM industri kepada 11 Rumah Sakit, Basarnas, BNBP, BPBD, TNI-Polri, empat PLTD dan BTS Telekomunikasi.



Sebelumnya Pertamina sudah memulihkan penyaluran BBM di 32 SPBU atau 88 persen dari total SPBU terdampak di Sulteng, per Sabtu 5 Oktober 2018,



"Selain memulihkan penyaluran BBM ke masyarakat, kami juga membantu dan mendukung kebutuhan Bahan Bakar untuk kegiatan evakuasi dan penanganan korban, operasional satgas pengamanan, pemulihan jaringan listrik dan sinyal telekomunikasi," ujar Unit Manager Communication & CSR MOR VII M Roby Hervindo dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 7 Oktober 2018.



Pertamina telah memberikan bantuan BBM lebih dari 11 ribu liter ke 11 Rumah Sakit per Jumat, 4 Oktober yakni di antaranya RS Undata, RS Al Khairat, RS Woodward, RS Anutapura, RS Bhayangkara, RS Wirabuana, RS Tora Bela, RS Budi Aguna, RSUD Tilongkabila, dan RS Sis Al Jufri.



Selain itu, untuk membantu evakuasi korban serta pengamanan Pertamina membantu lebih dari 9.000 liter solar dan premium untuk BASARNAS, BNPB, dan BPBD serta menyalurkan 100 ribu liter bagi aparat keamanan TNI-Polri.



"Guna mempercepat pemulihan jaringan listrik juga telah disalurkan lebih dari 320 ribu liter Solar Industri bagi empat PLTD PLN yakni PLTD Silae Palu, PLTD Topoyo, PLTD Pasangkayu dan PLTD Sadang," ujar Roby.



Sedangkan untuk pemulihan sinyal telekomunikasi Pertamina telah menyalurkan hampir 50 ribu liter BBM untuk Base Transceiver Station (BTS) Telekomunikasi (Telkom, Telkomsel, Indosat, XL).



"Diharapkan, melalui penyaluran BBM ke industri dan pihak-pihak terkait ini dapat mendukung pemulihan geliat perekonomian di Palu agar segera kembali seperti semula," pungkas Roby.



(SAW)