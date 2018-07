Jakarta: PT Pertamina (Persero) per hari ini 1 Juli 2018 menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.



"Ya per hari ini harganya berubah," kata Adiatma saat dikonfirmasi Medcom.id, Minggu, 1 Juli 2018.

Adiatma mengatakan perubahan harga ini sudah diajukan dan dilaporkan sebelumnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tepatnya seminggu yang lalu.



Pertamina mengaku mengikuti harga pasar sehingga harga BBM umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mengalami kenaikan harga



"Sudah diajukan seminggu yang lalu (laporan rencana kenaikan harga) Ya karena harga (minyak) dunianya juga sudah tinggi," jelas Adiatma.



Dengan begitu per 1 Juli di Jakarta, harga Pertamax naik semula Rp8.900 menjadi Rp9.500 per liter, Pertamax Turbo semula Rp10.100 menjadi Rp10.700 per liter, Pertamina Dex semula Rp10.000 menjadi Rp10.500 per liter dan Dexlite dari semulai 8.100 menjadi Rp9.000 per liter. Kemudian kenaikan harga BBM ini juga terjadi di seluruh Indonesia.









(SAW)