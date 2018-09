Jonan: Kenaikan Harga Minyak Sumber Defisit Perdagangan Agustus

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan penurunan ekspor dan kenaikan impor komoditas migas dalam perdagangan Agustus 2018 disebabkan karena meningkatnya harga minyak dunia. Hal tersebut dianggap sebagai penyebab defisit pada neraca perdagangan Agustus sebesar USD1,02 miliar.



Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait neraca perdagangan Agustus tercatat nilai ekspor migas turun 3,27 persen dari USD1,43 miliar di Juli menjadi USD1,38 miliar. Namun di sisi lain impor migas mengalami kenaikan sebesar 14,5 persen dari USD2,66 miliar di Juli menjadi USD3,05 miliar.

"Harga impor tinggi dan ekspor juga tinggi, tapi (ekspor) kalah karena misal ICP di APBN USD48 per barel sekarang harga minyak dunia sudah USD67 per barel, sudah naik 50 persen sehingga terhadap perdagangan memang minus," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.



Namun mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini membantah jika defisit tersebut dikarenakan kenaikan konsumsi terhadap BBM sehingga membuat impornya melambung.



Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan menurunnya ekspor karena ada penurunan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari.



Arcandra mengungkapkan salah satunya karena masa transisi dari blok yang selama ini dikelola kontraktor asing menjadi dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sehingga adanya penurunan produksi.



"Ekspor turun iya karena ada blok yang milik asing yaitu Total yang kelola Blok Mahakam jadi Pertamina," tambah Arcandra.









