Kilang RU V Balikpapan Siap Beroperasi Kembali

Metrotvnews.com, Balikpapan: PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan turn around Kilang Balikpapan II sesuai jadwal, "on to on" berdurasi 42 hari kalender yang dimulai sejak 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2017.



Startup kilang pun mulai dilaksanakan bertahap sejak 3 April 2017 sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Saat ini Kilang Balikpapan II sudah mulai beroperasi penuh kembali.

"Pertamina RU V Balikpapan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak selama masa turn around kilang Balikpapan II," ujar GM Pertamina Refinery Unit V Yulian Dekri dalam keterangan tertulisnya, Senin 17 April 2017.Yulian menjelaskan, turn around adalah perawatan berkala kilang secara menyeluruh yang bertujuan untuk menjaga performa produksi ke depan dan dilaksanakan secara berkala setiap 3 sampai 4 tahunnya."Komitmen kami dalam turn around ini adalah untuk melaksanakannya sesuai target Turn Around Excellent, yaitu tidak ada accident (tidak ada fatality, tidak ada kebakaran, dan tidak ada pencemaran lingkungan), kualitas mutu terbaik, tepat waktu, dan tepat biaya," jelas dia.Kegiatan turn around dilakukan dengan konsisten pada HSSE Golden Rules untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan. Turn around kilang Balikpapan II melibatkan sekitar 3.500 tenaga kerja sebagai upaya pelibatan tenaga kerja lokal di Balikpapan dan sekitarnya dan dilaksanakan 24 jam."Sebelum melakukan aktivitas di area kilang, tenaga kerja tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pagi dan malam di Gerbang 4A yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan kondisi fisik dan untuk pekerjaan diketinggian dan area tertutup (confined space) dilengkapi dengan lolos hasil pemeriksaan MCU," tuturnya.Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tenaga kerja yang bekerja di dalam kilang dalam kondisi fisik yang fit. Untuk mengawali pelaksanaan turn around dilaksanakan grand safety talk bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat.Dalam grand safety talk tersebut, kembali dipaparkan secara jelas mengenai aspek keselamatan yang wajib ditaati oleh setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan di dalam area kilang.Selain itu, setiap memulai pekerjaan setiap hari dilakukan tool box meeting untuk meyakinkan pekerja yang terlibat paham apa yang akan dilakukan, potensi bahaya serta mitigasinya dan setiap minggu dilakukan grand tool box meeting dan safety talk yang dipimpin oleh GM RU V."Selama turn around berlangsung juga dilakukan monitoring HSSE selain progress pekerjaan oleh tim management secara rutin untuk memastikan kegiatan dilakukan dengan aman," tambahnya.Dia menjelaskan, kilang Balikpapan memiliki kapasitas total sebesar 260.000 barel per hari, terdiri dari dua unit yaitu Kilang Balikpapan I dengan kapasitas produksi 60.000 barel per hari dan Kilang Balikpapan II dengan kapasitas produksi 200.000 barel per hari.Kilang Balikpapan memproduksi berbagai jenis bahan bakar seperti premium, pertalite, pertamax, solar, elpiji, avtur, pertamina dex, dan berbagai produk lainnya. Kilang Balikpapan menyuplai sekitar 26 persen BBM di Indonesia dan merupakan kilang terbesar kedua di Indonesia setelah Kilang Cilacap.(SAW)