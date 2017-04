PLN Tetap Bangun Proyek Transmisi HVDC Sumatera-Jawa

Metrotvnews.com, Jakarta: PT PLN (persero) akhirnya tetap memasukan pembangunan teknologi transmisi daya arus searah (High Voltage Direct Current/HVDC) 500 kV melalui jalur bawah laut untuk pengembangan pembangkitan Sumatera-Jawa dalam Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignaisus Jonan mengungkapkan hal tersebut saat melakukan Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan. Ia mengatakan, pembangunan proyek HVDC Sumatera-Jawa tetap akan dilakukan pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2024.

Kantor PLN (FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo)

"Akhirnya HVDC yang 500 kV maka pemerintah dan PLN sepakat untuk mungkin akan dikerjakan. Mungkin 2024 itu harus selesai. Mulainya 2021," kata Jonan, di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin 10 April 2017.Pembangunan HVDC jalur laut Sumatera-Jawa tetap dilakukan karena sejalan dengan kebijakan pengembangan pembangkitan untuk mentransfer energi listrik dari wilayah yang mempunyai sumber energi primer tinggi ke wilayah lain yang mempunyai sumber energi primer terbatas.Jonan menjelaskan, pada 2020-an, diprediksi pertumbuhan ekonomi sudah mencapai enam persen dan pulau Jawa akan kelebihan suplai listrik sebanyak 5 Gigawatt (GW). Dari kondisi tersebut, diharapkan program transmisi HVDC tak hanya mengaliri listrik dari Sumatera ke Jawa, tetapi dari Jawa ke Sumatera juga dapat dilakukan."Pertumbuhan ekonomi enam persen atau kurang sampai 2021 semua jadi dan itu Jawa akan kelebihan. Kapasitas terpasang akan over supply 5 GW sekurang-kurangnya atau kalau ini diteruskan sampai 2024 ini mungkin tetap kelebihan 5 GW," ucap Jonan.Senada dengan itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Amir Rosidin mengungkapkan, meski tetap masuk dalam RUPTL 2017-2026 namun pembangunan transmisi HVDC 500 kV Sumatera-Jawa tidak dilakukan dalam jangka waktu dekat. Pembangunan transmisi HVDC Sumatera-Jawa baru akan dilakukan ketika Sumatera sudah kelebihan suplai listrik."(HVDC) Itu baru akan dibutuhkan di 2020-an. mungkin baru akan mulai 2022-2023. Itu baru dibutuhkan di sana. Karena di Sumatera saat ini sangat butuh (listrik) sekarang. Dibangunnya nanti. Saat ini belum dibutuhkan. Kalau dibutuhkan baru dibangun " kata Amir, kepada Metrotvnews.com, di Jakarta.Sekadar informasi, pada RUPTL sebelumnya 2016-2025, proyek transmisi HVDC Sumatera-Jawa sempat menjadi perdebatan. PLN mempertanyakan urgensi proyek tersebut. Pada RUPTL 2017-2026, pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumatera diperkirakan sebesar 11,2 persen per tahun dengan estimasi pembangkit listrik sebesar 21.013 MW pada 2026. Sedangkan kondisi saat ini, Sumatera baru memiliki pembangkit dengan daya mampu 8.755,42 MW.(ABD)